"Nu sunt un om politic care sa comenteze deciziile Justitiei. Nici nu as putea comenta in momentul de fata, pentru ca inca nu mi s-a comunicat rezolutia si nu pot sa stiu ce s-a intamplat acolo, cum s-a derulat cercetarea si care sunt argumentele DIICOT in decizia pe care a luat-o. Ca atare, mi-e greu sa fac un comentariu, nu am stiinta despre modul in care s-a derulat ancheta, ca nu aud sa fie Dragnea sau Dancila sau altcineva invitat la DIICOT. Nici nu stiu exact cum s-a derulat ancheta, ca atare nu pot sa stiu argumentele care stau la baza deciziei. Din punctul meu de vedere, eu mi-am facut datoria, eu am depus sesizarea pentru niste fapte care au provocat prejudicii grave de imagine Romaniei, care au deteriorat relatii internationale construite in timp indelungat si care, din punctul meu de vedere, puteau sa imbrace forma savarsirii unor infractiuni, dar nu eu hotarasc daca o fapta este sau nu infractiune, acesta este atributul unei instante de judecata in cazul in care un procuror considera ca trebuie intocmit un dosar", a precizat Ludovic Orban, potrivit Agerpres.

DIICOT a clasat, vineri, dosarul in care presedintele PNL, Ludovic Orban, a depus o plangere penala impotriva premierului Viorica Dancila pentru inalta tradare in legatura cu memorandumul privind mutarea Ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Potrivit unui comunicat al DIICOT, dosarul a fost inchis deoarece faptele nu exista.

Pe 17 mai, presedintele PNL, Ludovic Orban, anunta ca a depus, in "calitate de cetatean al Romaniei", o sesizare la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie privind anumite fapte savarsite de prim-ministrul Viorica Dancila si liderul PSD, Liviu Dragnea. Ulterior, Parchetul a trimis sesizarea la DIICOT. Orban preciza ca faptele de care o acuza pe Viorica Dancila erau legate de "pregatirea, adoptarea, aducerea la cunostinta opiniei publice" si tot ce s-a intamplat dupa adoptarea de catre Guvern a memorandumului privind mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim. Plangerea il viza si pe presedintele PSD, Liviu Dragnea, pentru divulgarea de informatii secrete de stat, dupa cum spunea, atunci, Orban.