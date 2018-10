"Pare ca isi exercita functia mai mult decat excesiv, cu rea-credinta, in conditiile in care exista acest dosar penal pe rol, a spus si dumnealui chestiunea aceasta, dosar penal care nu s-a finalizat, despre care dumnealui a sustinut ca nu are cum sa-l lege de persoana mea si atunci, desi exista acest doar penal pe rol, iata sesizeaza cu o graba nemaivazuta, nemaintalnita, Inspectia Judiciara, in conditiile in care, de regula, Inspectia Judicara, in situatia in care exista un dosar penal pe rol, nu am intalnit situatii in care sa faca verificari, dar poate ca de data asta, cine stie, vom avea noutate in activitatea judiciara, va exista si o sesizare de abatere disciplinara la Inspectia Judiciara concomitent cu un dosar penal la o structura de parchet si nu stiu daca mai exista vreun for care sa faca verificari. Probabil ca vom apela si la acel for ca sa facem verificarile”, a declarat Adina Florea, potrivit News.ro.