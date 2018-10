"Eu m-am mai exprimat in acest sens demult si spuneam ca este evident ca nu poate sa existe tradare pentru ca, conform definitiei acestei infractiuni, trebuia sa intre in legatura cu o putere straina in scopul de a suprima sau stirbi unitatea, indivizibilitatea, suveranitatea sau independenta statului si ca, din aceasta definitie, era evident ca acest lucru nu putea sa existe", a precizat, pentru AGERPRES, Nicolicea in legatura cu clasarea dosarului in care presedintele PNL, Ludovic Orban, a depus o plangere penala impotriva premierului Dancila pentru inalta tradare.

El a spus ca Ludovic Orban ar trebui sanctionat pentru ca a indus in eroare organele judiciare.

"Asta s-ar incadra la infractiune comisa de data aceasta de domnul Orban si anume inducerea in eroare a organelor judiciare. Atunci cand faci o sesizare penala cu privire la existenta unei fapte prevazute de legea penala, in cazul nostru tradarea, de catre o anumita persoana, in cazul nostru facea referire la doamna premier, cunoscand ca aceasta este nereala si daca citeste cineva definitia e evident cunoaste ca e nereala, se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda. Este articolul 268 - inducerea in eroare a organelor judiciare. Deci, domnul Orban, dupa parerea mea, a comis el insusi o infractiune cu buna stiinta, stiind ca ceea ce sesizeaza este nereal. A pus organele sa lucreze, sa cheltuie bani publici, ar trebui sa fie sanctionat", a explicat social-democratul.

DIICOT a clasat dosarul in care presedintele PNL, Ludovic Orban, a depus o plangere penala impotriva premierului Viorica Dancila pentru inalta tradare, in legatura cu memorandumul privind mutarea Ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Potrivit unui comunicat al DIICOT, dosarul a fost inchis deoarece faptele nu exista.