Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, Avocatul Poporului isi exprima optiunea pentru respectarea principiului loialitatii constitutionale si a vointei cetatenilor exercitate prin initiativa legislativa cetateneasca.

Totodata, militeaza pentru o conduita independenta si impartiala, fara a se implica in controlul de constitutionalitate al actelor normative emise in materie politica si electorala, revenind, astfel, la pozitia adoptata in decursul activitatii de persoanele care au ocupat functia de Avocat al Poporului.

Avocatul Poporului precizeaza faptul ca isi exercita atributiile in limitele constitutionale si legale stabilite in vederea indeplinirii rolului sau de aparator al drepturilor si libertatilor persoanelor fizice, fara a se substitui altor autoritati publice, care, la randul lor, trebuie sa-si indeplineasca propriile atributii, astfel cum sunt acestea reglementate in legislatia in vigoare, se arata in comunicat.

Potrivit sursei citate, proiectul de lege pentru aprobarea OUG 86/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului, precum si pentru unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a referendumului national pentru revizuirea Constitutiei a fost inregistrat la Senat pentru dezbatere, fiind in prezent in procedura parlamentara, legiuitorul urmand a identifica cea mai buna solutie menita sa asigure echilibrul intre oportunitatea reglementarii prin ordonanta de urgenta a unor aspecte organizatorice privind referendumul pentru revizuirea Constitutiei si necesitatea exprimarii vointei cetatenilor cu privire la revizuirea Constitutiei, ca modalitate de exercitare a suveranitatii nationale, consacrata in Legea fundamentala.

Astfel, Avocatul Poporului apreciaza ca rezolvarea problemei sesizate revine Parlamentului, deoarece art. 115 alin. (5) din Constitutie stabileste ca "ordonanta de urgenta intra in vigoare numai dupa depunerea sa spre dezbatere in procedura de urgenta la Camera competenta sa fie sesizata si dupa publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei. Camerele, daca nu se afla in sesiune, se convoaca in mod obligatoriu in 5 zile de la depunere sau, dupa caz, de la trimitere. Daca in termen de cel mult 30 de zile de la depunere, Camera sesizata nu se pronunta asupra ordonantei, aceasta este considerata adoptata si se trimite celeilalte Camere care decide de asemenea in procedura de urgenta".

Totodata, art. 115 alin. (7) din Constitutie instituie competenta Parlamentului de a aproba sau respinge printr-o lege ordonantele cu care a fost sesizat. Pe cale de consecinta, modificarea/completarea sau chiar abrogarea, de catre Parlament, a normelor legale criticate sunt evenimente legislative posibile in aceasta faza a procesului legislativ, spune Avocatul Poporului.



"Prin posibilitatea sesizarii Curtii Constitutionale nu s-a urmarit ca institutia Avocatul Poporului sa fie transformata intr-un arbitru intre autoritatile publice si nici sa se substituie Parlamentului. Tocmai din acest motiv, Avocatul Poporului are latitudinea de a stabili cazurile in care poate sa intervina", precizeaza sursa citata.

USR a trimis recent o scrisoare Avocatului Poporului, Victor Ciorbea, in care ii solicita sa sesizeze CCR in legatura cu ordonanta de urgenta emisa, marti, de Cabinetul Dancila, prin care s-a stabilit organizarea pe 6 si 7 octombrie a referendumului pentru redefinirea familiei in Constitutie.