''Cu presedintele (nr-Dragnea), ne intalnim, nu foarte des, dar ne intalnim in chip necesar, pentru ca el este presedinte la o alianta care sustine un guvern politic din care eu fac parte, chiar daca nu sunt membru al niciunui partid (...) Nu considerati nefireasca intrevederea dintre un ministru si presedintele partidului care face parte din alianta de guvernare'', a spus Toader.

El a subliniat ca isi va indeplini atributiile pana la numirea oficiala a unui nou ministru, scrie Agerpres.

''Astazi fac parte din al treilea guvern. De cate ori s-a schimbat un guvern, acuma nu se pune problema, ci doar a unei posibile remanieri, de fiecare data am spus ca eu imi indeplinesc atributiunile pana in momentul in care apare in MO un nou ministru al Justitiei, pentru ca este un principiu de rang constitutional care spune ca trebuie sa asiguram continuitatea functionarii autoritatilor (...) Nu am vorbit despre asa ceva, pentru ca mi-ar fi incomod sa deschid eu subiectul si chiar n-ar fi deloc adecvat. Imi voi indeplini atributiunile (...) Trebuie sa ai pregatirea profesionala, taria de caracter si psihica sa-ti indeplinesti atributiunile in mod corect, fara sa tii cont de faptul ca x sau y este nemultumit, stiind faptul ca oricand cineva va fi nemultumit'', a spus Toader.

Totodata, Ministrul Justitiei a spus ca nu are argumente pentru face legatura intre o eventuala remaniere a sa si preluarea presedintiei rotative a Consiliului UE de catre Romania din ianuarie 2019.



''Sa faci o astfel de speculatie ar trebui sa stii cel putin doua lucruri: daca aceasta dezbatere exista sau nu si sa stii continutul dezbaterii. Dupa ce-l stii, poti sa vezi care ar putea fi ratiunile. Dar cum eu nu intru in dezbatere, nu stiu posibile argumente n-as putea specula o posibila legatura cu presedintia Consiliului UE (...) Eu cred ca am foarte multe de facut ca sa stau sa fac speculatii pe n variante posibile'', a spus Toader.

El a aratat ca, prin preluarea presedintiei rotative, ministrul Justitiei din Romania va avea un rol important in Consiliul de Justitie si Afaceri Interne din UE, in colaborare cu puterea judecatoreasca.

''In 2019, Romania va detine presedintia rotativa a Consiliului UE. In acest context, ministrul Justitiei devine presedintele Consiliului de Justitie si Afaceri Interne. Ministrul Justitiei va prelua dosarele in lucru, ramase nesolutionate, de la actuala presedintie care e detinuta de Austria, va reprezenta Consiliul Uniunii in raporturile cu parteneriatul estic, statele care formeaza parteneriatul estic, in raport cu statele din Balcanii de Vest, in parteneriatul cu Statele Unite. In acest context, nu doar ca ministrul Justitiei, sigur, reprezentand Justitia din Romania, ca avand presedintia Consiliului de Justitie si Afaceri Interne, dar ministrul Justitiei poate sa-si indeplineasca misiunea pe care o are, pe care o avea, numai in colaborare cu puterea judecatoreasca, reprezentata de Inalta Curte, de instantele de judecata, unde ministrul Justitiei este ordonator principal de credite, iar presedintii curtilor de apel sunt ordonatori secundari, iar presedintii tribunalelor ordonatori tertiari'', a spus Toader.