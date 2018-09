USR transmite ca denuntul penal depus de Sebastian Cucos este menit, pe de o parte sa serveasca politicienilor care au promovat in spatiul public aceste idei aberante cu scopul de a deturna atentia de la violentele indreptate impotriva protestatarilor pasnici, iar pe de alta parte sa faca niste jocuri incorecte si abuzive legate de competenta de solutionare a dosarului penal numarul 18/ P/ 2018 al Sectiei parchetelor militare din cadrul Parchetului General de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

«Sebastian Cucos a mintit in mod inacceptabil organele judiciare spunand ca pe 10 august a fost o tentativa de lovitura de stat. Este o minciuna absolut ridicola, lucrurile nu pot ramane in acest stadiu. Este foarte grav ca un sef din Jandarmeria Romania foloseste institutia sa pentru a induce in eroare organele statului. Si-a batut joc prin demersul sau de societatea romaneasca si de jandarmerie. Acesti sefi Cazan, Cucos, Sindile, au produs deservicii foarte mari institutiei si trebuiau sa paraseasca functiile. Cucos a depus aceasta plangere din trei motive: sa-i dea o aparenta de veridicitate lui Liviu Dragnea cand acesta abereaza, doreste sa decline competenta Parchetului General, iar al treilea obiectiv pare acela de a-l folosi ca aparare pentru ca el insusi este cercetat pentru instigare la abuz in serviciu», a transmis deputatul USR Stelian Ion de la Parchetul General.

USR reaminteste ca plangerea penala a colonelului Cucos a fost depusa separat la DIICOT, desi Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitiei a Romaniei, Sectia Parchetelor Militare, are in lucru Dosarul nr. 18/P/2018 care are ca obiect tocmai investigarea evenimentelor din 10 august 2018. In acest dosar sunt reunite toate plangerile penale depuse in legatura mitingul de pe 10 august: peste 700 de plangeri ale protestatarilor, 125 ale jandarmilor si cel putin unul din partea mai multor ONG-uri. Urmarirea penala in rem este deja in curs in cadrul acestui dosar si normal ar fi fost ca DIICOT sa transmita plangerea penala a Jandarmeriei Romane pentru a fi investigata in cadrul Dosarului nr. 18/P/2018", se arata intr-un comunicat.