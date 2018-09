"Totul de vanzare!

In luna August 2018, prin Ordonanta nr. 9, se stabilea ca in invatamantul primar, la clasele cu predare in limbile minoritatilor, orele de Limba Romana sa fie predate de profesori absolventi ai facultatii de Limba si Literatura Romana. A fost o masura corecta, avand in vedere ca multi din invatatorii etnici maghiari, cadre didactice cu studii medii, pregatiti in scoli de limba maghiara, pot avea dificultati in vorbirea si scrierea corecta a Limbii Romane.

Acest lucru a infuriat conducerea UDMR care desfasoara, cu complicitatea PSD, o politica agresiva de deromanizare si de maghiarizare a zonelor locuite de minoritarii maghiari. A fost suficient ca UDMR sa ameninte si vanzatorul national, Dragnea, a ordonat Dancilei anularea textului din Ordonanta 9/2018.

Textul care sustinea invatarea Limbii Romane de catre toti cetatenii tarii a fost anulat imediat printr-o ordonanta de urgenta. Oare unde au fost „patriotii” de la ALDE?

Limba Romana este cel mai puternic liant al acestei natiuni. Sa vinzi Limba Romana in an centenar este o ticalosie fara margini.

Pentru Dragnea, Romania a devenit o taraba pe care scrie „totul este de vanzare”, de la gaze naturale, inzestrarea armatei si functii de ministru pana la Limba Romana", a scris Traian Basescu intr-o postare pe Facebook.