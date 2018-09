"Dragi studenti, dumneavoastra, mai mult decat alti colegi de-ai vostri, imbracati aceasta uniforma intr-un moment in care Ministerul Afacerilor Interne este tinta unor atacuri repetate, care pot genera diminuarea increderii populatiei in aceasta institutie fundamentala a statului. De ce sau cine are de castigat de pe urma unei asemenea abordari? Acestea sunt intrebari care nu merita sa primeasca raspuns in acest cadru in care ne aflam astazi, dar stiu ca sunteti atenti la ceea ce se intampla in spatiul public si este normal sa fie asa. Tocmai de aceea nu voi ocoli subiectul si va voi spune cateva lucruri de care va rog sa tineti seama pe parcursul carierei", a declarat Carmen Dan, potrivit Agerpres.

Ea a precizat ca a fi ofiter in cadrul MAI presupune responsabilitate si incredere, calitati pe care le au numai oamenii puternici.

"A fi ofiter in cadrul Ministerului Afacerilor Interne presupune asumare. Sunt persoane care pot fi usor de intimidat, dar acest gen de oameni nu au ce sa caute in ministerul nostru. Atata timp cat aveti constiinta impacata, cat stiti ca ati actionat in concordanta cu prevederile legale in vigoare, sa nu lasati pe nimeni sa va timoreze, indiferent de cine ar fi vorba. Nimeni nu este mai presus de lege si respectarea ei este singura voastra garantie si in acelasi timp singura voastra protectie. Fiti responsabili din principiu, nu ca va cere cineva! O cariera parcursa cu fruntea sus si cu coloana vertebrala dreapta este o cariera de succes", a spus ministrul.

Studentii anului I din cadrul Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza" au depus, vineri, juramantul, in fata ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, si a reprezentantilor structurilor din sistemul de ordine publica si siguranta nationala, precum si ai altor institutii publice centrale si locale.