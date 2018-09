"Deocamdata, lucram la mecanismul care sa cuprinda toate cele trei categorii – cu datorii, fara datorii si persoanele fizice, ca sa avem un ansamblu clar. In octombrie, mecanismul trebuie pus in aplicare si discutat in coalitie, in guvern", a explicat Teodorovici, potrivit Libertatea.ro.

O prima categorii de companii vizate de noile reguli sunt cele, de stat sau private, care au datorii, n-au apucat sa intre in insolventa, iar acele datorii pot duce firma spre faliment.

"Luam in calcul stergerea, poate, a dobanzilor la acele companii, a penalitatilor, lasam principalul si le anulam in timp, in asa fel incat acea companie sa isi poata da inapoi datoriile fata de stat, sa aiba activitate, sa si functioneze, sa si creasca", a explicat Teodorovici.

Cea de-a doua categorie de companii vizata de restructurarea financiara este a celor care sunt cu toate platile la zi, la o anumita data, care urmeaza sa fie stabilita de oficialitati. Acestora li se va permite, de exemplu, sa plateasca unele taxe si impozite la o data ulterioara fata de cea la care sunt obligate sa plateasca, a precizat ministrul Finantelor una dintre propuneri.

"Eu, stat, imi asum acea lipsa a cash-ului, pentru acea perioada. Am un cost de finantare – asta este, dar este un efort pe care trebuie sa il fac pentru acele companii, pentru ca nu este corect ca la unii sa sterg si la altii care sunt de buna credinta sa nu o fac", a punctat Teodorovici.