"Ieri am primit de la Ministerul Justitiei, in urma verificarilor pe care le-a facut, raspunsul ca notarul din Sibiu a procedat corect atunci cand a suspendat listarea in Cartea Funciara, cu toate ca avut rezerve. Ar fi fost indicat sa vedem cum a procedat si notarul din 1999. Acolo a fost o chestiune fantastica. In aceeasi zi s-a emis si certificatul (...).pentru respectiva casa, s-a si vandut jumatate din casa si a si devenit domnul presedinte proprietar al acelei jumatati de casa. Intr-o singura zi. Nu a mai facut nimeni nicio verificare pe nicaieri, acel notar intr-o zi a facut totul. Fara verificari, fara suspendari, fara niciun fel de problema", a afirmat Teodorovici, la Antena 3.

Teodorovici a adaugat faptul ca acum se urmeaza calea legala pentru recuperarea banilor din chirii de la seful statului.

"Practic, urmam fiecare cale legala. Ramane procesul de la Hunedoara, cand instanta va spune ca acea persoana are dreptul sa devina proprietar, statul este cel care preia acel imobil si suma trebuie sa fie recuperata de la domnul presedinte. Trebuie sa urmam calea legala, sa dam mandat in instanta celor care ne vor reprezenta sa ceara accelerarea acelui proces. Adica judecarea cu celeritate si intr-un ritm rapid, nu sa stam un an de zile", a mai spus ministrul Finantelor, potrivit Digi24.