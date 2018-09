"Statul, fata de primariile care sunt in situatii dificile, vine si le mai tranteste una: le blocheaza conturi, nu-i mai lasa pe primari sa faca investitii, este o aberatie. Statul trebuie sa se ingrijeasca ca lucrurile sa mearga in continuare, ca acele proiecte sa fie duse la bun sfarsit", a spus ministrul de Finante.

Teodorovici a explicat ca statul nu a fost ”un partener pentru mediul de afaceri”.

"Tu, stat, vii si intr-o firma dai si mai tare? Pentru cea mai mica intarziere, imediat ii opesti conturile, ii pui sechestru, o executi. Este o abordare care trebuie schimbata. Statul roman, din pacate trebuie sa o spun, nu a fost un partener pentru mediul de afaceri. Statul a girat, prin prezenta multor incompetenti in functiile acelea de reprezentanti ai statului in consiliile de administratie in companiile de stat. Statul este cel care a girat, care a dus multe zone la faliment, la insolventa, la dispparitia unor firme", a mai spus Eugen Teodorovici, potrivit News.ro.