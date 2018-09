"Cu aceasta ocazie, au fost discutate modalitatile de aprofundare si extindere a cooperarii bilaterale, in cadrul Parteneriatului Strategic pentru integrarea europeana a Republicii Moldova.

Astfel, presedintele Klaus Iohannis a reconfirmat angajamentul Romaniei cu privire la sustinerea optiunii europene, a modernizarii si a transformarii democratice a Republicii Moldova, pentru a genera beneficii directe pentru imbunatatirea vietii cetatenilor sai. In acest sens, Presedintele Romaniei a evidentiat ca angajamentul pro-european al Republicii Moldova si caracterul ireversibil al reformelor realizate in acest scop sunt esentiale.



Totodata, presedintele Klaus Iohannis a subliniat importanta unei bune comunicari strategice atat in relatia cu Uniunea Europeana, cat si cu cetatenii Republicii Moldova, pentru explicarea eforturilor de reforma si, respectiv, a beneficiilor apropierii de UE si a rezultatelor concrete obtinute in acest proces.

Prim-ministrul Pavel Filip a multumit in mod deosebit presedintelui Romaniei pentru sprijinul constant si substantial acordat de tara noastra parcursului european al Republicii Moldova si a asigurat de hotararea autoritatilor de la Chisinau de a continua procesul de apropiere de Uniunea Europeana si de a starui in eforturile de reforma in spirit european, pe baza Acordului de Asociere, inclusiv in perioada ramasa pana la alegerile parlamentare din Republica Moldova.

De asemenea, prim-ministrul Republicii Moldova a exprimat interesul deosebit pentru continuarea proiectelor bilaterale de interconectare, cu precadere in domeniul energetic si cel al transporturilor", se arata intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale.