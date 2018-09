"Asa cum respectam dreptul fiecarui cetatean de a-si organiza viata personala, eu respect si dreptul colegilor mei de a avea optiuni in aceasta privinta. Doamna Gratiela Gavrilescu, acolo, evident ca nu a reprezentat Guvernul. Ea s-a dus in calitatea pe care o are de vicepresedinte al partidului, de cetatean al Romaniei care are dreptul la propria opinie si pe care eu nu am sa i-o cenzurez. Pozitia dansei e pozitia dansei, o pozitie similara au si alti colegi care imbratiseaza valorile traditionale si crestine in ceea ce priveste organizarea familiei, alti colegi sunt mai degajati fata de subiect, mai toleranti si nu le fac niciunuia niciun fel de observatii pentru ca au dreptul, au aceasta libertate, care, in fine, la liberali poate e mai mare decat in alte partide", a declarat liderul ALDE, citat de dcnews.ro.

Chestionat daca viziunile diferite asupra referendumului au potentialul de a clatina coalitia, raspunsul sau a fost: "Nu. Nu vad de ce. Aici trebuie sa lasam cetatenii sa-si exprime parerea. Avand in vedere ca noi (ALDE - n.r.) am declarat ca nu vom face o actiune militanta de mobilizare, nu vad de ce am reprima altora dreptul de a avea propria opinie".