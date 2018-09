"Principalul obiectiv al proiectului de lege este sa nu mai continuam cu nedreptatile din actualul sistem de pensii, din actuala legislatie pentru ca nu cred ca este admisibil si nu cred ca este corect ca oameni cu aceasi pregatire, cu aceeasi vechime sa aiba pensii diferite pentru ca au iesit la pensie in ani diferiti, cand legislatia era diferita. E un act de curaj, dar avem acest curaj, pentru ca programul nostru de guvernare produce bani multi si avem de unde, Romania va avea de unde sa sustina un asemenea sistem de pensii. Noi vorbim de cateva zeci de miliarde de euro produsi in plus intr-un an si 9 luni de zile datorita programului de guvernare pe care toti l-au hulit. Toti au mintit ca nu o sa fie bani, ca nu o sa produca. Dimpotriva, produce si produce foarte bine", a spus Dragnea la sedinta Organizatiei Pensionarilor Social-Democrati (OPSD), potrivit Agerpres.

El le-a spus acestora ca punctul de pensie va fi majorat in continuare, dupa cum s-a stabilit in timpul campaniei electorale si cum s-a aprobat in programul de guvernare in Parlament, mentionand ca acesta va ajunge in 2020 la 1.775 de lei, iar in 2021 la 1.875. Dragnea a adaugat ca va intra in vigoare noua formula, care "este o formula simpla si usor de calculat de fiecare".

"Dar acel coeficient care va fi introdus in lege, care se va inmulti cu numarul de puncte acumulate, ala nu va ramane fix pe vecie, el va creste cu rata inflatiei si noi o sa punem aici, in Parlament, la care vom adauga unul sau doua procente, deci in fiecare an va creste. Adica, noi o sa ajungem in 2021 cu unele pensii triple, oricum toate pensiile vor fi dublate, pentru ca fata de 871 punctul de pensie in 2016, la 1.775 in 2020 este o aritmetica simpla, se dubleaza. Si mai sunt acolo cateva prevederi importante in noua lege a pensiilor. Sigur, incep dezbaterile in Parlament, vom discuta pe ea daca mai poate fi imbunatatita", a adaugat Liviu Dragnea.

Noua lege "va introduce dreptate in sistemul de pensii", le-a promis el pensionarilor.

"Dar vreau sa aveti garantia ca este construita foarte bine, am muncit mai multi oameni pe ea, doamna Olguta Vasilescu, cu cei de la Casa de pensii, cu specialistii de la minister, cu colegii din Guvern, doamna prim-ministru, toata vara am lucrat, am facut simulari si chiar este o lege care introduce dreptate in sistemul de pensii si care face ca in anii urmatori pensionarul din Romania sa aiba o pensie cat de cat decenta, sa nu mai calculeze fiecare leu sa vada daca a doua zi mai are bani pentru medicamente sau bani pentru paine, sa aleaga intre paine si medicamente sau daca are bani sa plateasca factura la administrator", a mai spus Dragnea.