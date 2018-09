"In ceea ce-l priveste pe domnul Toader, eu mi-am exprimat punctul de vedere ieri si am facut comentarii legate de prestatia sa guvernamentala. Nu am lasat niciun moment sa se inteleaga ca acesta ar fi postul ALDE. Domnul Tudorel Toader, de altfel, este ministru independent, pe un post care, sigur, confirm ceea ce v-a spus domnul Dragnea, ca este postul PSD. Deci situatia e simpla si clara", a spus Tariceanu, la finalul sedintei Biroului Politic Central al ALDE, potrivit dcnews.

Calin Popescu Tariceanu a afirmat faptul ca nu a avut nicio discutie cu Liviu Dragnea despre o posibila remaniere guvernamentala.