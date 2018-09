"E un act unilateral, mi-e greu sa comentez un act unilateral, el si-a ales aceasta solutie fiindca nu a vrut sa accepte rezolvarea problemei - create tot de el, in august, prin acel articol in ordonanta simpla - printr-o ordonanta de urgenta. Si atunci, el a luat aceasta decizie de a demisiona. (...) Eu am tinut foarte mult sa rezolvam foarte repede aceasta problema, care a aparut din senin, fara nicio consultare, fara nicio discutie si prin decizia lui unilaterala si am propus o ordonanta de urgenta. Ordonanta de urgenta era pregatita de cateva zile, el a zis ca nu este acord, fiindca ar trebui sa se intoarca impotriva deciziei luate de el in august si a ales aceasta solutie", a declarat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a adaugat ca "nu mai exista incredere" in ministrul Educatiei, intrucat acesta a luat decizii fara sa consulte Uniunea si colaborarea ar fi fost, in continuare, extrem de dificila, chiar imposibila.



"Noi am avut in ultimele 2-3-4 saptamani acest conflict, tensiune, cu ministrul Educatiei. Intr-adevar, eu am spus ca nu mai exista incredere, fiindca atat in ceea ce priveste ordonanta simpla, cat si in ceea ce priveste hotararea de Guvern privind UMF s-a grabit, nu ne-a consultat, nu ne-a avertizat macar sa stam de vorba, sa discutam. Deci, din punctul nostru de vedere, colaborarea oricum ar fi fost extrem de dificila, daca nu imposibila", a aratat liderul UDMR.

"E o urgenta, a inceput anul scolar, sunt proteste, lumea nu stie ce sa faca, multe, multe probleme din cauza acelui articol si ce a urmat dupa acel articol (...) E nevoie de o ordonanta de urgenta care clarifica si spune exact ce este de facut. Si ordonanta de urgenta, cel putin asa cum stiu eu, spune ca invatatorii, invatatoarele predau in clasele primare, cum era si pana acum, ca au aceasta specializare si spune mai departe cum se rezolva problemele de natura juridica, daca exista conflicte juridice de munca", a spus presedintele Uniunii.

"Sa fie un pic mai coerent, sa se gandeasca pe termen lung, nu pe chestii asa, imediate. Atat de multe probleme sunt in Educatie, incat mi-e greu sa prioritizez, dar, la un moment dat, ar trebui sa se gandeasca un ministru la o prioritizare pe o perioada de doi ani, bineinteles. Dar ma gandesc inclusiv la o noua lege, daca e cazul, sau la niste modificari in legea actuala, in ceea ce priveste manualele, in ceea ce priveste incarcatura elevilor (...) Important e sa avem o scoala performanta, sa avem o scoala in centrul careia e copilul si cu o metoda de a preda materiile din scoala incat copilul sa fie performant, competent, in aceasta competitie uriasa in care trebuie sa se descurce dupa ce termina scoala", a conchis Kelemen Hunor.

Acesta a precizat ca asteapta sa vada daca va fi adoptata ordonanta de urgenta in sedinta de Guvern de joi, pentru rezolvarea problemei privind predarea limbii romane pentru elevii maghiari din ciclul primar, scrie Agerpres Intrebat ce asteapta de la viitorul ministru al Educatiei, Kelemen a spus ca este nevoie ca acesta sa gandeasca pe termen lung si sa fie mai coerent.Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a solicitat saptamana trecuta remanierea ministrului Educatiei, Valentin Popa, intrucat acesta a luat doua decizii fara a-i consulta pe reprezentantii UDMR, una privind invatarea limbii romane la clasele primare din scolile cu predare in limba materna si cealalta privind recunoasterea comasarii Universitatii "Petru Maior" cu Universitatea de Medicina si Farmacie din Targu Mures.