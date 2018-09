"Doamna prim-ministru a avut o prestatie foarte buna la Bruxelles. Din fericire, eu am fost... am putut sa stiu ce s-a intamplat acolo, la toate intalnirile, inclusiv la intalnirea din grupul social-democrat.

A avut discutii foarte serioase cu toti cei cu care s-a intalnit si eu cred ca majoritatea au inteles totusi ca in Romania adevarul este altul decat cel care este prins in toate materialele mincinoase si manipulatoare din ultima perioada care au fost transmise in permanenta in PE", a spus liderul social-democrat, chestionat ce crede despre ”sirul de gafe” al premierului Viorica Dancila in vizita la Bruxelles, potrivit ziaruldeiasi.ro.