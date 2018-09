”Este important pentru noi ca partid social-democrat sa organizam actiuni de informare a populatiei cu privire la referendum si i-am rugat sa se implice in aceasta actiune. (…) Doamna prim-ministru a spus (la Bruxelles – n.r.) foarte clar exact ce am discutat in BPN, si anume ca asta va face PSD: actiuni de informare a populatiei, ceea ce este corect”, a declarat presedintele Camerei Deputatilor.

Chestionat daca formatiunea pe care o conduce nu va face o campanie pentru referendum, raspunsul sau a fost: ”Nu, actiuni de informare”.

”Sa informam populatia cu privire la prevederile din legea care a fost adoptata in Senat, adica ce se intentioneaza prin modificarea Constitutiei, pentru ca sunt oameni care nu au inteles. Intrebarea care este pusa pe buletinul de vot este destul de neclara si trebuie sa-i ajutam pe oameni sa voteze in cunostinta de cauza. (…) Vrem sa-i ajutam pe romani ca inteleaga care este sensul acestui demers”, a adaugat el, citat de aktual24.ro.