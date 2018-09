"Vom vedea ce va iesi, daca vor veni la vot. Partidul Social Democrat nu va face campanie. (...) Este obligatia tuturor sa faca actiuni in care sa arate ce inseamna acest referendum, dar nu vom face campanie pentru a se lua o decizie sau alta", a afirmat Dancila, la Bruxelles, potrivit unui video publicat pe pagina de Facebook a lui Catalin Ivan.

Europarlamentarul este, insa, de parere ca PSD foloseste un "dublu limbaj".

"Ca sa vedeti singuri, sa nu va mai zic eu, ce inseamna dublul limbaj. Una zic la Bucuresti, alta la Bruxelles. Dragnea zice ca PSD sustine referendumul, Dancila, din pozitia de al doilea om in partid, spune raspicat si repeta de trei ori ca PSD nu sustine acelasi referendum. Cat de ticalos sa fii sa incerci sa folosesti o tema atat de sensibila si importanta in interes personal si nici macar sa nu ti-o asumi pana la capat? Eu am spus cu subiect si predicat ca sustin acest referendum si, mai mult decat atat, am spus si ca voi vota pentru legea de modificare a Constitutiei", a scris Catalin Ivan pe Facebook.