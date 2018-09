"Avem datoria sa explicam mai bine care sunt provocarile actuale la adresa pacii, echitatii si sustenabilitatii societatilor noastre si sa vorbim mai mult despre rolul jucat de ONU in abordarea acestora. Este necesar sa explicam ca ne confruntam cu amenintari grave la adresa securitatii, ca terorismul trebuie sa primeasca un raspuns coordonat la nivel global, ca proliferarea armelor de distrugere in masa si mijloacele lor de livrare raman amenintari existentiale pentru securitatea globala. Evidentierea acestora este necesara, dar nu suficienta.

Trebuie sa le abordam propunand solutii clare. Romania actioneaza in regiunea sa in acest sens. Exista in continuare conflicte nerezolvate in zona extinsa a Marii Negre, care reprezinta amenintari serioase pentru regiune si pentru securitatea internationala", a afirmat Iohannis in cadrul dezbaterilor generale ale celei de-a 73-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite.

2018, un an simbolic pentru Romania

a spus Iohannis.

Seful statului a afirmat ca si ONU are motive sa sarbatoreasca in contextul in care Declaratia Universala a Drepturilor Omului implineste 70 de ani, la fel si Comisia de Drept International, principalul organism al Natiunilor Unite, al carui rol este sa contureze dreptul international, scrie Agerpres.



"Aceste aniversari ne reamintesc de hotararea noastra politica de a lupta pentru drepturile si legile noastre fundamentale, desi drumul nu a fost nici scurt, nici usor. Actiunile noastre ca lideri politici sunt determinate de responsabilitatea pe care o avem fata de cetatenii nostri. Suntem in slujba popoarelor noastre atunci cand lucram alaturi de Natiunile Unite si fiecare cetatean ar trebui sa vada rezultate concrete in viata sa de zi cu zi si o schimbare in bine", a aratat Iohannis.

Iohannis: Romania este determinata sa consolideze parteneriatul UE-ONU

"Ca stat detinator a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene in prima jumatate a anului 2019, Romania este determinata sa consolideze parteneriatului UE-ONU. Atunci cand vorbesc despre angajament nu ma refer doar la politicieni si diplomati. Trebuie sa implicam si tinerele generatii, reprezentantii societatii civile, jurnalistii, oamenii de afaceri. Avem nevoie de toti acestia pentru a promova cauza multilateralismului si a leadershipului global", a afirmat Iohannis.

El a evidentiat si ca urmatoarele luni vor fi decisive pentru reforma ONU.

"Implementarea cadrului instituit ca urmare a muncii neobosite a secretarului general, cu sprijinul statelor membre, va reflecta nivelul determinarii politice a fiecarei tari in parte. Romania va continua sa sprijine acest efort", a spus Iohannis.

Seful statului a anuntat ca Romania va gazdui in aprilie 2019, in parteneriat cu Comisia Economica a Organizatiei Natiunilor Unite pentru Europa, o conferinta regionala referitoare la Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabila.



"In urma cu trei ani am adoptat Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabila - o agenda universala pentru progres unica - si am stabilit 17 obiective ambitioase, cu un impact semnificativ asupra celor mai presante provocari legate de viata de zi cu zi a cetatenilor nostri. Romania, asemeni multor alte tari, se afla intr-un proces de invatare, un exercitiu foarte util fiind prezentarea Raportului National Voluntar in cadrul Forumului Politic de Nivel Inalt, care a avut loc in luna iulie. Totodata, avem multe de impartasit din propria noastra experienta. Astfel, in aprilie 2019, Romania va gazdui, in parteneriat cu Comisia Economica a Organizatiei Natiunilor Unite pentru Europa, conferinta regionala cu tema 'Agenda 2030: Parteneriate pentru Dezvoltare Durabila' (2030 Agenda: Partnerships for Sustainable Development)", a aratat el.

In context, seful statului a precizat ca tarile din regiunea noastra vor avea ocazia de a face schimb de "bune practici si de lectii invatate in cadrul procesului de implementare a Agendei 2030 si in identificarea de oportunitati strategice de abordare a factorilor-cheie de dezvoltare sociala din regiunea noastra, precum si a domeniilor de sustenabilitate si de interes comun".

El s-a declarat multumit si de efortul comun de pregatire pentru adoptarea, pana la sfarsitul anului 2018, a unor cadre de cooperare internationala foarte importante, mentionand Compactul Global privind Refugiatii, Compactul Global pentru Migratie Reglementata, Pactul Global pentru Mediul Inconjurator, Conventia asupra conservarii si utilizarii durabile a diversitatii biologice marine a zonelor din afara jurisdictiei Natiunilor Unite, Strategia Globala ONU de Combatere a Terorismului si Planul de Actiune pentru Prevenirea Extremismului Violent.



"Lista de realizari cu impact direct asupra vietilor noastre nu se opreste aici, dupa cum nici noi nu vom inceta sa lucram impreuna in cadrul ONU si este convingerea mea ca putem face mai mult. Este necesar sa continuam sa lucram pentru ca intregul sistem ONU, inclusiv Consiliul de Securitate, sa fie intr-adevar coordonat, eficient, operativ, transparent, responsabil si adaptat realitatilor comunitatii internationale in secolul XXI", a subliniat Iohannis.