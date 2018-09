"Din gura domnului presedinte eu inteleg ca incearca sa induca ideea ca acele persoane trimise ar fi din zona Jandarmeriei, ceea ce este exclus. N-am absolut niciun fel de date in sensul acesta si nu pot sa cred ca cineva, intr-o structura care are atributii foarte clare de a asigura ordinea publica in astfel de situatii, o structura care de un an si opt luni de zile asta face, si o face bine, ar putea sa conceapa un astfel de plan diabolic fara sa spuna nimanui si sa il si puna in aplicare. Este exclus", a declarat Carmen Dan, la Antena 3, potrivit jurnalul.ro.

De asemenea, ea a mentionat ca presedintele putea sa solicite informatii cu privire la persoanele din randul protestatarilor care au initiat violentele la mitingul din Piata Victoriei, dar nu a facut-o.

"S-a antepronuntat, este evident, si ulterior n-a avut niciun interes in a solicita informatii, pentru ca are dreptul sa faca lucrul acesta, in asa fel incat sa isi faca o imagine. Pe de o parte afirma ca institutiile competente trebuie sa isi faca datoria, dar iese chiar in seara zilei de 10 si se pronunta referitor la actiunea Jandarmeriei. Ba mai mult decat atat, ii solicita procurorului general sa se autosesizeze, procuror general care nu este in subordinea domului presedinte si care, ce sa vezi, chiar asta face, si o face cu surle si trambite", a mai spus Carmen Dan.