"USR considera ca actuala stare in care se afla reteaua de cale ferata din Romania, calitatea soselelor dar – mai ales – lipsa de viziune in privinta dezvoltarii infrastructurii de transport si inabilitatea de a propune proiecte concrete pentru a primi finantare de la Uniunea Europeana constituie un pericol la adresa Romaniei si a romanilor.

«Doua poduri de cale ferata s-au prabusit in aceasta vara si este doar o minune ca nu s-au pierdut vieti omenesti. Doua treimi dintre podurile de cale ferata ramase in picioare pot ceda oricand, aceasta fiind o informatie oficiala data de Ministerul Transporturilor. Domnul Sova nu are nicio problema cu asta, e fericit ca suntem subdezvoltati, ca nu avem autostrazi – altfel, nu-i asa domnule Sova, ar creste salariile si ne-ar pleca investitorii. Aceasta este o politica a dezastrului si a subdezvoltarii si pentru aceasta dl. Sova trebuie sa fie demis», spune Senatorul USR Allen Coliban.

Degradarea infrastructurii feroviare, scaderea vitezei de rulare a trenurilor, intarzierile de milioane de minute acumulate intr-un an, au consecinte semnificative asupra scaderii eficientei economice, ducand la cresterea costurilor economiei nationale si la cresterea poluarii, datorita mutarii traficului de marfuri de pe calea ferata spre transportul rutier.

USR constata ca singurul lucru cu care s-a remarcat Ministrului Transporturilor, domnul Lucian Sova, in timpul mandatului sau a fost declaratia halucinanta cum ca daca o sa construim autostrazi, o sa plece multinationalele", se arata intr-un comunicat al formatiunii.