"ALDE nu se va implica in campania pentru referendum, vom recomanda votantilor nostri sa voteze conform propriei constiinte, tinand cont ca societetea romaneasca este mai degraba conservatoare si ultimul sondaj facut indica ca 85% din cei intervievati vor vota in favoarea modificarii pentru definirea familiei traditionale ca uniunea dintre un barbat si o femeie, iar 77% din votantii ALDE, la fel, sustin acest punct de vedere.

Sigur ca in anumite tari din Europa lucrurile au evoluat, casatoriile intre persoanele de acelasi sex sunt permise. Nu stiu daca si societatea romaneasca va evolua in aceeasi directie. Eu cred ca trebuie sa respectam libertatea fiecaruia sa-si organizeze viata intima si personala asa cum doreste si in acest sens, probabil ca dupa referendum, va trebui sa promovam o lege a parteneriatului civil", a declarat Tariceanu, citat de digi24.ro.

El a tinut sa mentioneze ca proiectul este in linii mari facut.