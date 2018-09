"Cred ca la nivelul Guvernului, anumite schimbari ar fi utile. In ceea ce priveste ministrii ALDE, nu am nicio ezitare in a va spune ca apreciez ca foarte buna activitatea lor si nu sunt motive pentru a fi inclusi pe o lista de remaniere", a afirmat Tariceanu la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

El a facut o mentiune speciala cu privire la prestatia ministrului Tudorel Toader, despre care a spus: "Romania nu a mai avut demult un ministru al Justitiei care sa aiba curajul sa isi asume responsabilitatile si prerogativele date de lege si de Constitutie, cum este cazul ministrului Toader".

Liderul ALDE a adaugat ca Tudorel Toader, "dincolo de faptul ca este un om cu o pregatire juridica de nivel foarte inalt, care este capabil sa analizeze toate problemele pe care le avem in Justitie legat de functionarea Justitiei, de problemele legate de legislatie, a dat dovada de multa determinare, de mult curaj si a pus lucrurile la punct in ceea ce inseamna restabilirea locului puterilor in stat, echilibrul intre puterile din stat si separatia puterilor in stat. Prin urmare, eu apreciez in mod deosebit prestatia domnului Toader ca ministru".

Tariceanu a facut aceste declaratii dupa vizita pe care a efectuat-o la Bruxelles, unde a avut intalniri cu presedintele partidului ALDE la nivel european, cu liderul Grupului parlamentar ALDE, dar si cu parlamentarii romani ai ALDE.