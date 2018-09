"Motiune de cenzura, acum! "Opozitia" continua sa mimeze opozitia la PSD-ALDE.

Motiune simpla pentru Carmen Dan, efect constitutional zero. Motiune simpla impotriva ucigasului de porci Daea, efect constitutional zero. Opozitia a inceput procedura de modificare a Regulamentului Camerei Deputatilor pentru a-l putea demite pe Liviu Dragnea, rezultatul va fi zero.

Uite asa ne prefacem a fi in opozitie cand de fapt cea mai mare problema a tarii este Guvernul Dancila. Singura actiune corecta si necesara a opozitiei este o motiune de cenzura impotriva guvernului.

Altfel, totul este o farsa a unor lideri politici gen Ludovic Orban si Dan Barna. Sau poate dupa revenirea in partid a usl-istului Crin Antonescu PNL-ul a devenit nostalgic si traieste din amintiri... Ce vremuri...

Opozitia trebuie sa faca ceva pentru Romania si macar sa incerce demiterea Guvernului Dancila", a scris Traian Basescu intr-o postare pe Facebook.