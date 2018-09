"Tocmai am aflat de la Viorica Dancila, in plenul Grupului S&D, ca jandarmerita a fost “batuta cu bestialitate de protestanti”. Sper ca traducatorii au inteles ca este vorba de protestatari. Sa nu intram intr-un conflict religios", a comentat ironic Catalin Ivan pe contul sau de Facebook.

Premierul Viorica Dancila se afla de marti intr-o vizita la Bruxelles, in cadrul careia are o serie de intrevederi cu reprezentanti ai grupurilor politice din Parlamentul European, precum Grupul Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor, Alianta Liberalilor si Democratilor pentru Europa, Grupul Verzilor/Alianta Libera Europeana si Grupul Partidului Popular European. Potrivit Guvernului, ”vor fi discutate aspectele prioritare de pe agenda europeana, in perspectiva detinerii Presedintiei Consiliului UE de catre Romania si reafirmarea disponibilitatii Romaniei de a contribui in mod activ la procesul de reflectie asupra viitorului Europei”.

Marti, premierul Viorica Dancila s-a intalnit cu liderii grupurilor popularilor europeni (PPE) si liberalilor (ALDE) din Parlamentul European (PE), Manfred Weber si, respectiv, Udo Bullmann.