"Niciodata nu mi-a fost teama de nimic. Sunt un om cu mult curaj si am spus mai devreme un lucru foarte important - ca nu am dorit sa intru in Guvern, am spus lucrul acesta si, probabil, odata o sa spun si de ce nu mi-am dorit sa intru in Guvern. (...) Daca exista o remaniere, foarte bine, niciun ministru nu e batut in cuie, dar atat timp cat voi fi membru al Guvernului imi voi face datoria pana la capat. (...) Am spus-o public si o spun din nou, voi ramane un om de partid, niciodata nu m-au interesat functiile in partid, nu mi-am dorit sa fiu nici viceprim-ministru, nu mi-am dorit sa candidez nici la functia de vicepresedinte al partidului. Sunt un om de echipa, voi ramane in PSD, chiar daca cineva o sa incerce sa-mi ia carnetul, eu stiu, nu stiu cine, dar sigur voi ramane in PSD si sunt un om de stanga prin structura mea, fara discutie acest lucru", a afirmat Stanescu, la sediul MDRAP, intr-o conferinta de presa, potrivit Agerpres.

El a vorbit si despre "denigrarea" inceputa dintr-o data impotriva sa "in toata presa".

"Denigrarea mea in toata presa - bine, la inceput cu doamna prim-ministru, denigrarea doamnei prim-ministru, care e un om exceptional, un om la superlativ pot sa spun si am fost cu doamna prim-ministru in multe vizite si externe si interne - a inceput dintr-o data. Asa. Sigur ca am un semn de intrebare, probabil ca o sa-mi raspund ce se intampla sau ce se va intampla", a spus Paul Stanescu.

Vicepremierul a adaugat ca respectiva campanie de denigrare la adresa lui a fost pornita dupa ultima reuniune a Comitetului Executiv National al PSD.

"Denigrarea, in ultimele zile, dupa acel CExN in care opt ore am dezbatut toate temele pe care le-am avut in acel document, vad ca deja denigrarea mea incepe, asa in forta, in toata presa, ma surprinde lucrul asta. (...) Ceea ce ar fi rau, si intrebarea pe care mi-o pun, tot acest lucru sa nu se intample din partea unor colegi de-ai mei. Deocamdata, nu-mi vine sa cred, dar, pe parcurs, o sa ma conving. Pana acum am fost bun, mai stiam si limba romana, acum vad ca nici limba romana nu o mai stiu. (...) Ceea ce vreau sa transmit tuturor colegilor mei si romanilor, in primul rand, (...) niciodata nu m-am gandit doar la persoane, generatia asta care suntem trebuie sa ne gandim cu totii si la viitor. (...) Eu imi doresc ca cei care vin dupa noi sa traiasca mai bine decat noi, nu-mi doresc altceva si nu am niciun gand de marire", a sustinut Stanescu.

El a adaugat nu intentioneaza sa mai candideze pentru vreo functie iar in viitorul apropiat se va vedea ca nu are nicio miza personala.

"Eu chiar nu vreau nimic, nu vreau sa mai candidez la nimic. (...) Si o sa va convingeti, in viitorul apropiat, spun eu, ca nu am nicio miza personala. Am spus si in CExN in ce conditii am intrat in Guvern. (....) Cred ca chiar mi-am facut datoria si chiar vreau sa facem lucruri. Si, ce previzioneaza unii ca o sa se intample si cu POR-ul si dezangajarea, eu le spun ca nu o sa se intample asa ceva, pe POR nu vor fi dezangajati bani europeni. Mi se pun multe lucruri in carca si am devenit o persoana indezirabila chiar, acolo cred ca ajung pana la urma, pentru ca vad ca e in crescendo denigrarea mea in toata presa. (...) Sunt un om al faptelor (...) si, daca vreti, obiectivele mele si nu numai ale mele si ale organizatiei pe care o conduc si obiectivele cred ca la toti colegii mei, la aceasta ora, este tot ce ne-am asumat, (...) tot ce e in programul de guvernare. (...) Asta trebuie sa facem noi si, bineinteles, activitatea guvernamentala care e foarte importanta si activitatea parlamentara, care e la fel de importanta", a spus viceprim-ministrul.

El a punctat ca, politic vorbind, "viitorul nu-l stie nimeni". "Stim prezentul, mai stim trecutul si doar atat. Viitorul nu-l stie nimeni", a afirmat Paul Stanescu.