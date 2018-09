"Auuud? PNL si-a anuntat pozitia clara pe referendum? Dar pe legea cu gazele Romaniei? Dar pe educatie? Sanatate, ceva? Am auzit ca in schimb fac sedinte de partid in biserici dupa ce s-au saturat sa-si bage cutitele in spate unii altora. PNL a devenit partidul-molusca - un enorm sistem digestiv- care nu are coloana vertebrala pe niciun subiect, si ai carui membri "grei" se retrag, strategic, in confortabila cochilie a Parlamentul European. Si "selectia" pentru PE va fi o lunga jmekereala politica, singurul care are a face cu PE in ecuatie fiind Muresan.

Unde e nervul de pe vremurile bune ale PLD si PDL? Unde e cutezanta organizatiilor de tineret de pe vremuri, care in precampanie nu lasau o casa nevizitata? Unde sunt dezbaterile de idei ale profesorului Stoica si oamenii valorosi din alte domenii? In loc, tineri bosumflati - inculti misecuvinisti experti in aranjamente- care insulta generatii intregi, niste fonfi pe post de "ideologi" care se screm sa impace pesedismul lor comportamental cu teoriile conservatoare sau liberale, comunicatori cu idei sterpe si realizari profesionale zero" a scris Daniel Funeriu intr-o postare pe Facebook.