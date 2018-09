"Nimic constructiv in ceea ce vrea sa faca mai nou PSD. Modificarea din nou a celor trei legi ale justitiei ar fi o tema extrem de serioasa daca nu ar aviza-o public dl Iordache. Pentru ca din gura domnie sale pare o graba si disperare pe care partidul PSD vad ca nu vrea sa o explice.

Cat despre convocarea pregatita de dl Iordache cu membrii Comisiei speciale pentru legislatia din domeniul justitei, cu asociatiile profesionale, logic ar fi fost ca mai intai sa se astepte decizia definitiva a Comisiei de la Venetia si mai apoi sa aiba loc aceasta intalnire.

Cert este ca voi participa, atat eu, cat si colegii mei, la aceasta intrunire. Trebuie sa-i spunem d-lui Iordache si colegilor domniei sale din PSD ca au ajuns exact in punctul in care am anticipat ca se va ajunge. Legi prost croite, cu dispozitii care dispoztii care afecteaza in principal independenta magistratilor sau a altor institutii din sistem", a scris Alina Gorghiu intr-o postare pe Facebook.