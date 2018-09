"Banuiesc ca ne vom abtine (n.r. - la votul asupra motiunii pe agricultura), ca nu ministrul este vinovat pentru pesta porcina africana. Ca fost medic veterinar spun ca lucrurile sunt extrem de complicate, vin dintr-o perioada mai indepartata, vin din mentalitate, este vorba de alte probleme care trebuie rezolvate la ANSVSA, nu neaparat la minister. Daca cineva ar fi responsabil, in alta institutie trebuie gasita aceasta responsabilitate. Ministrul Daea spune lucruri traznite, dar nu are nicio vina in aceasta privinta", a spus Kelemen Hunor, potrivit antena3.ro.

Motiunea intitulata "Dupa ciuma lui Caragea, Romania lovita de pesta lui Daea" a fost dezbatuta in sedinta de marti, in prezenta ministrului.