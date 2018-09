Deputatul USR Lucian Stanciu Viziteu a transmis de la tribuna Parlamentului, in timpul dezbaterii motiunii simple “Dupa ciuma lui Caragea, Romania lovita de pesta lui Daea”, ca sub mandatul actualului ministru, pesta porcina africana s-a extins in peste 230 de localitati din 13 judete ale Romaniei. Exista 927 de focare, ceea ce a provocat sacrificarea a peste 320.000 de porci si se estimeaza ca pana la finalul anului numarul acestora va depasi 600.000, se arata intr-un comunicat al formatiunii.