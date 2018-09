"Am fost membru PSD 16 ani, pana m-a dat Dragnea afara, n-am vazut niciodata aceasta ura pe care o simt acum, ura este contra lui Dragnea, dar se duce la PSD. Numerele faimoase de inmatriculare nu erau cu Dragnea, erau cu PSD. Foarte multi oameni spun au votat PSD 20 de ani, dar nu vor mai vota niciodata dupa ce am vazut ce se intampla. Plus ca sunt lucruri foarte grave, cum a fost chestiunea din 10 august. M-am inscris in PSD in 2001 si tot mi-au reprosat oameni, la 10 ani dupa evenimente, ca m-am inscris in partidul vinovat de mineriade", a declarat fostul premier, citat de ziaruldeiasi.ro.

Fostul social-democrat este de parere ca, din punct de vedere politic, acest efect va dura mult timp de acum inainte "daca ministrul Carmen Dan va fi tinuta in continuare in brate de actuala conducere a PSD". "Daca maine nu ar mai fi Dragnea presedinte la PSD si ar fi oricine altcineva, primul lucru pe care ar trebui sa-l faca este sa isi ceara scuze pentru ce s-a intamplat pe 10 august. Acesta este primul lucru, dar nu vad astazi in PSD un lider capabil de asa ceva", a subliniat el.