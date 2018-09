"Evident ca legislatia actuala nu acopera toate aceste nevoi si eu cred ca este absolut necesar sa facem o evaluare, in asa fel incat sa acoperim cadrul juridic pentru a putea fi pregatiti sa luam masuri serioase impotriva tuturor aspectelor pe care dumneavoastra le-ati enuntat (n.r. - presedintele Comisiei, Liviu Brailoiu). (...) Eu cred ca analiza trebuie facuta nu numai la nivelul Afacerilor Interne, ci al tuturor celorlalte institutii care intra in sfera de siguranta si aparare a statului. Si mai mult decat atat, eu cred ca o astfel de evaluare trebuie dezbatuta inclusiv la nivelul societatii civile. Este un demers pe care noi avem toata disponibilitatea sa-l facem, pentru ca in acest moment pe legislatia actuala este destul de greu sa reusim sa ducem catre o finalitate normala si fireasca a tuturor masurilor pe care noi le avem", a afirmat Dan, potrivit Agerpres.

Precizarea ministrului de Interne a survenit unei intrebari formulate de social-democratul Liviu Brailoiu, presedintele Comisiei pentru aparare, privind necesitatea promovarii unei legislatii care sa reglementeze si retelele de socializare, in sensul "de a controla continutul lor, al mesajelor si al traficului de informatii care se face acolo".



"Credeti ca se impune necesitatea unei legislatii care sa reglementeze si aceste retele sociale, in sensul de a controla continutul lor, al mesajelor si al traficului de informatii care se face acolo? Nu avem acum niciun control pentru Facebook si pentru retele sociale. In toata UE sunt directive care au fost transpuse in acest sens. Credeti ca ministerul sau Guvernul poate initia o asemenea legislatie sau un asemenea tip de legislatie?", a intrebat Brailoiu.

Potrivit acestuia, "din informatiile care circula pe diverse retele, aflam ca au existat 140.000 de conturi de Facebook fara identitate reala, in timp ce noi facem tot felul de legislatii referitoare la combaterea terorismului, la spalarea banilor".

"Paralel, exista aceste 140.000 de conturi care nu au niciun control. Tot pe Facebook, pe aceste conturi sau nu stiu daca sunt reale sau nu, apar tot felul de amenintari, incitare la tot felul de agresiuni, apar indivizi care se pozeaza cu pistoale, cu pusti si vreau sa va intreb: serviciile de specialitate ale MAI actioneaza in vreun fel? De altfel, de la Directia Arme, Munitii, Explozivi, la o anumita initiativa a mea in ceea ce privea numarul cartuselor detinute in mod legal de un detinator legal de arma, am avut o pozitie foarte dura. Dar vreau sa stiu daca acelasi serviciu se sesizeaza cand diversi indivizi, in numar mare, se pozeaza pe Facebook si ameninta politicieni, cetateni cu armele, se actioneaza in vreun fel, acele arme sunt detinute legal, ilegal, sunt braconieri, cine sunt acei oameni care ne ameninta cu moartea pe Facebook?", a sustinut Brailoiu.