USR: CCR a ales sa respecte indicatiile PSD-ALDE

USR deplange decizia Curtii Constitutionale de a ignora recomandarile Comisiei de la Venetia in privinta legilor justitiei. USR va initia in procedura de urgenta modificarea lor potrivit recomandarilor Comisiei, deoarece institutia a confirmat ceea ce USR a strigat, inclusiv la portavoce, in Parlamentul Romaniei: legile justitiei date de majoritatea PSD-ALDE stirbesc independenta justitiei si reprezinta un mare pas inapoi pentru Romania!