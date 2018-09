Ministerul Public a publicat pe pagina de Facebook o reactie la declaratiile ministrului de Interne, Carmen Dan, care a spus ca procurorii au acces neingradit la toate documentele care sunt clasificate secret de serviciu sau secret de stat.

"Avand in vedere afirmatiile lansate in spatiul public in sensul ca nu este necesara desecretizarea unor documente intrucat, potrivit prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, procurorii au acces la toate documentele cu acest caracter, Biroul de informare si relatii publice face urmatoarele precizari. Declasificarea anumitor documente este necesara in vederea asigurarii caracterului echitabil al urmaririi penale, precum si pentru respectarea dreptului la aparare al partilor si subiectilor procesuali principali. In acest sens, documentele trebuie declasificate pentru a putea fi depuse la dosarul cauzei si consultate de catre parti, subiecti procesuali si avocatii acestora, doar in acest mod putandu-se da eficienta principiului egalitatii armelor si aflarii adevarului", mentioneaza Parchetul General, potrivit Agerpres.

Parchetul aminteste in acest sens o decizie a Curtii Constitutionale.

"Referitor la necesitatea aflarii adevarului in procesul penal, in considerentele deciziei Curtii Constitutionale nr. 21 din 18 ianuarie 2018 se arata ca 'orice informatie care poate fi utila aflarii adevarului trebuie sa fie folosita in procesul penal'. Totodata, Curtea Constitutionala apreciaza ca 'protectia informatiilor clasificate nu poate avea caracter prioritar fata de dreptul la informare al acuzatului si fata de garantiile dreptului la un proces echitabil ale tuturor partilor'", mai precizeaza Parchetul General.



Luni, ministrul de Interne, Carmen Dan, declara ca procurorii care se ocupa de dosarul privind interventia jandarmilor la protestul din 10 august au acces la informatiile clasificate din raportul intocmit dupa protest.

"Nu cu mult timp in urma, procurorul general mai lansa o declaratie in spatiul public, referindu-se la faptul ca procurorii au acces ingreunat la documentele pe care trebuie sa le analizeze, ca urmare a faptului ca acestea sunt secretizate. Cred ca n-ar mai fi facut aceasta declaratie daca ar fi facut efortul minim de a deschide Legea 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, care vorbeste foarte clar, mai precis, la art. 7, al. 4, despre accesul neingradit al procurorilor la toate documentele care sunt clasificate secret de serviciu sau secret de stat in conditiile garantarii validarii sau numirii si depunerii juramantului", afirma Carmen Dan.