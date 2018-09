”Numirea lui Toni Grebla este o reparatie morala pentru toate necazurile prin care a trecut. Probabil, PSD are acum un regret ca ar fi putut sa il scape de toata tevatura deoarece, ca judecator la CCR, nu putea fi cercetat decat cu aprobarea celor care l-au numit, adica a Biroului Permanent al Senatului, si a primit semnale ca nu va fi aparat si va fi lasat sa fie arestat.Cred ca s-a avut in vedere si faptul ca a lucrat foarte mult in administratie, a fost prefect, ambasador, senator, judecator la CCR, este avocat, este un om cu experienta”, a spus Zegrean, potrivit Mediafax.

Potrivit acestuia, functia de secretar general al Guvernului este una importanta, urmand ca Toni Grebla sa se ocupe de pregatirea sedintelor de Guvern, de intocmirea ordinii de zi, de reprezentarea institutiei in instante.