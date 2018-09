Iordache a precizat ca isi doreste ca raportul Comisiei de la Venetia, din luna octombrie, sa fie unul bun, scrie Agerpres.

Potrivit acestuia, dupa aproape opt luni, "cu toata opozitia partidelor sau opozitia unei parti a presei" exista "trei legi europene ale Justitiei".

"Am decis ca saptamana viitoare sa invit colegii din comisia speciala, sa invit asociatiile profesionale, Ministerul Justitiei, Parchetul General, CSM-ul, in primul rand, daca sunt anumite observatii pornind de la observatiile Comisiei de la Venetia sau observatiile care au rezultat in practica, sa putem pune printr-o ordonanta de urgenta, la dispozitia Ministerului Justitiei, un text de lege pentru corelare. Si ma refer aici la cateva observatii pe care Comisia de la Venetia le-a facut. Eu, personal, imi doresc un raport favorabil din partea Comisiei de la Venetia", a declarat Iordache, la Palatul Parlamentului.

El a adaugat ca aceste legi sunt facute in concordanta, in primul rand, cu deciziile CCR, cu deciziile Comisiei de la Venetia. "Si, daca sunt necesare corectii, fara indoiala, in urma dezbaterilor si in urma observatiilor din comisie, sa poata fi modificate tocmai pentru ca raportul Comisiei de la Venetia din luna octombrie sa fie un raport favorabil", a sustinut Florin Iordache.

Conform lui Iordache, Comisia de la Venetia a facut in raportul preliminar din luna iunie "cinci - sase observatii" la aceste legi, iar dintre acestea una sau doua pot fi preluate.

"Comisia de le Venetia in raportul preliminar din luna iunie a facut cateva observatii. Din aceste cinci-sase observatii pe care le-a facut Comisia de la Venetia cred ca asupra uneia sau doua ne putem apleca. Nu puteam interveni, pentru ca erau deja trecute de Curte si nu mai puteam reveni la legile pe care deja Parlamentul le adoptase si ma refer la acea prevedere care vizeaza revocarea membrilor CSM - daca la numire exista un anumit numar de colegi care ii voteaza, in oglinda la revocare trebuie sa existe acelasi numar. Aceasta observatie pe care Comisia de la Venetia ne-a facut-o credem ca este de bun augur, nu avea rost sa oprim o lege care trebuie sa-si produca efecte pentru aceasta prevedere, pentru mici corectii se poate interveni fie cu initiativa legislativa, fie cu ordonanta de urgenta. Dar, repet, este foarte important ca cele trei legi au fost adoptate, presedintele are 10 zile de cand ajung deciziile la dumnealui sa le promulge", a explicat Iordache.