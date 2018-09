Directiva europeana trebuia transpusa pana in anul 2017, dar proiectul de lege a fost aprobat cu intarziere de Guvern, in mai 2018. Comisia Europeana a luat deja decizia de a da Romania in judecata la Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) pentru ca nu a transpus in legislatia romaneasca directiva, iar in urma cu aproape o luna, Comisia a depus efectiv actiunea impotriva Romaniei la CJUE.

“Amendamentele propuse de PSD-ALDE scot, insa, din directiva europeana obligatia de eliminare a actiunilor la purtator si transformarea lor in actiuni nominative, astfel incat sa putem cunoaste beneficiarii reali ai actiunilor la purtator si ai banilor pe care ele le aduc. Romania este singura tara din Uniunea Europeana care nu a implementat directiva in totalitatea ei, riscand sa devina un paradis al banilor proveniti din activitati ilicite. PSD a mutilat complet legea”, transmite George Edward Dirca, Senator, membru al Comisiei juridice din Senat.

Senatorii USR au depus mai multe amendamente, in spiritul directivei europene, astfel incat banii proveniti din activitati ilicite sa poata fi usor identificati, insa acestea au fost respinse deoarece guvernul a insistat ca Romania sa devina un paradis fiscal. USR acuza coalitia PSD-ALDE ca nu respecta directivele europene ca sa nu il supere pe Liviu Dragnea si baronii locali care isi atribuie fondurile publice prin firme cu actiuni la purtator.

In cazul in care va fi condamnata la Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), Romania va fi nevoita sa plateasca amenzi de milioane de euro. Mai mult decat atat, Romania va fi pusa in situatia rusinoasa de a fi condamnata de CJUE in timpul Presedintiei Consiliului UE in prima jumatate a anului 2019.

USR reaminteste ca a depus de un an de zile un proiect de lege pentru interzicerea firmelor cu actiuni la purtator, dar acesta a fost pus la sertar de PSD-ALDE. Proiectul USR inseamna falimentul baronilor locali care prin astfel de firme cu actionariat secret capuseaza institutiile de stat si fondurile publice.

USR isi doreste o tara cu un mediu de afaceri transparent si solid. Transpunerea directivei europene ar fi adus mai multa transparenta cu privire la actionariatul companiilor si ar fi eliminat circuite prin care banii negri intra si ies din economie. Insa PSD continua sa faca legi si sa implementeze directive europene doar in interes propriu, in functie de cum le convin baronilor abonati la banii publici.