"Din punctul meu de vedere, protocoalele sunt inadmisibile si modul in care Procurorul General a semnat aceste protocoale sunt de natura sa creeze un conflict constitutional si ne gandim foarte clar sa declansam un conflict constitutional datorita faptului ca prin semnarea de catre Procurorul General a acestor protocoale, ma refer si la cel din 2009 si la cel din 2016, a venit sa adauge la Codul de Procedura Penala", a declarat Iordache, in comisia Juridica, relateaza Mediafax.

Iordache a adaugat ca prin semnarea protocolului dintre Parchet si SRI, serviciul secret a primit puteri sporite.

"Daca OUG 6 vine sa stabileasca anumite chestiuni in perspectiva deciziilor CCR, va dau cel putin doua sau trei exemple, prin semnarea acestui protocol din 2016 da puteri sporite SRI-ului transformandu-l in organ de cercetare penala chiar daca SRI se referea la infractiuni de siguranta nationala. Uitati-va la art.17 din protocolul din 2009 si la art.11 din protocolul din 2016 in care spune ca SRI administreaza probe in faza de urmarire penala, ceea ce abroga Codului de Procedura Penala, astfel incat efectueaza cercetari sau constatari tehnico-stiintifice”. Noi analizam daca nu este vorba despre un conflict constitutional si daca este necesar sa sesizam Curtea Constitutionala", a conchis Florin Iordache.