"Cred ca este necesar sa se intervina legislativ, in asa fel incat sa putem aduce in actualitate o lege din 1991. Si eu, ca ministru, imi asum acest demers. Sper ca ulterior, odata ce aceasta propunere, initiativa legislativa ajunge in Parlament, sa dezbatem impreuna in asa fel incat sa fie un act care sa serveasca cu totul realitatilor curente. Si cred ca da, trebuie sa ne uitam foarte atent pe tot ce inseamna legislatie si sa facem demersurile legale in asa fel incat orice interventie si orice misiune a structurilor statului sa nu mai poata fi vreodata pusa sub semnul indoielii", a declarat Carmen Dan, la Comisia de aparare a Senatului, potrivti Agepres.

Ministrul a sustinut ca in data de 10 august interventia Jandarmeriei a fost doar in sensul asigurarii ordinii publice.

"De un an si opt luni, Jandarmeria Romana gestioneaza genul acesta de manifestatii publice, aducand in prim plan acea componenta de dialog si comunicare pe care o are Jandarmeria, si asta plecand de la faptul ca (...) acel caracter de spontaneitate reglementat da nastere la foarte multe interpretari. Si cred ca suntem cu totii de acord ca nu mai putem vorbi de spontaneitate atunci cand avem organizarea acestor activitati de protest online. (...) Nu poti spune despre o institutie a statului ca a fost violenta cand, de un an si opt luni, in conditiile acestor prevederi legale, gestioneaza aceste adunari, facand tot ce sta in puterea acestei institutii pentru ca aceste proteste sa nu degenereze. Si pana la momentul 10 august a actionat cu multa maturitate si chiar in data de 10 august noi am facut dovada ca interventia Jandarmeriei a fost doar in sensul asigurarii ordinii publice, nu a restabilirii, pentru ca, asa cum am precizat, jandarmii au venit pentru asigurarea dispozitivului de ordine publica, nu imbracati in echipamentul de interventie. Si aceasta interventie s-a desfasurat gradual, pana la momentul in care ne-am aflat sub incidenta prevederilor articolului 19, alin. 2, care dispune in sensul reactiei in forta, in conditiile in care avem create conditiile atentarii la integritatea corporala a fortelor de ordine si a manifestantilor", a explicat Carmen Dan.