"Consider ca presedintele Romaniei s-a antepronuntat, pentru ca toata lumea isi aminteste iesirea publica, imediat dupa evenimentele din 10 august, in care s-a pronuntat foarte clar in sensul constatarii publice ca Jandarmeria a actionat violent. Ulterior, i-a cerut procurorului general sa se sesizeze si cred ca (...) Parchetul General nu este in coordonarea Administratiei Prezidentiale. Bineinteles ca procurorul general avea competenta sa se sesizeze si fara sa ii solicite presedintele Romaniei lucrul acesta", a declarat Carmen Dan, marti, in Comisia de aparare din Senat, potrivit Agerpres.

Ministrul a reafirmat ca pozitia Parchetului General face mai degraba "sa se nasca intrebari decat sa clarifice lucruri".

"Cred ca am argumentat punctul meu de vedere, pentru ca, sincer, citind comunicatul Parchetului General de ieri cred ca mai degraba se nasc intrebari decat sa se clarifice lucruri, aspecte, uitandu-ne la toata presiunea care a fost in ultimele zile, presiunea publica pe sefii Jandarmeriei si pe secretarul de stat care raspunde de institutiile prefectului - deocamdata luand in calcul inclusiv faptul ca acestia si-au aflat calitatea din media si nu asa cum ar fi fost normal comunicata de catre Parchetul General. Tot ce pot sa spun este ca am incredere ca intr-un stat de drept justitia va functiona si ca, pana la urma, adevarul va iesi la lumina si ca in instanta de judecata se va face dreptate. Am incredere ca judecatorii vor face lucrul acesta, fara a se intelege ca pun o umbra de indoiala asupra activitatii procurorilor. Am incredere ca actul de justitie se va infaptui si ca, pana la urma, adevarul se va alege ca apa de ulei", a afirmat Carmen Dan.