"Legat de aceste mitinguri autorizate sau nu, trebuie sa respectam legea, nu trebuie sa acceptam mitinguri neautorizate. Stiti bine ca de un an si jumatate sunt fel de fel de manifestatii in Pta Victoriei care sunt doar anuntate. (...) Eu v-as ruga sa aduceti la zi legea adunarilor publice, a fost facuta in graba si nu mai corespunde cu ce se intampla azi. O simpla notificare catre primar nu poate tine loc de autorizare. (...) Nu mai putem sa continuam cu aceste adunari anuntate prin fax-uri si mailuri", a spus ea, potrivit Hotnews.ro.

Cu privire la protestul din 10 august, Cliseru a spus ca inainte a avut „informari de la structura interna de informatii, nu se anunta ceva spectaculos”.