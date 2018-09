"Poate ca a fost o confuzie la nivelul ministerului, legata si de faptul ca probabil nimeni nu m-a intrebat daca am emis sau n-am emis un ordin inainte sa se exprime public. [...] Deci e o diferenta foarte mare intre a aproba la cererea jandarmeriei o interventie si a dispune o interventie in scris.

Deci noi ne aflam acum sub incidenta legii 60, de aceea a fost si acea confuzie si in comunicatele ministerului, probabil, care au iesit a doua zi si au spus ca am emis eu un ordin, cand de fapt eu n-am emis niciun ordin.

Dumnealor au considerat ca s-a actionat pe alta lege. Deci avand aceste doua legi cu aceste paragrafe, care n-au fost niciodata dezbatute sau macar comparate, cum o facem in zilele acestea, probabil ca a fost o mica confuzie la nivelul ministerului, legata si de faptul ca probabil nimeni nu m-a intrebat daca am emis sau n-am emis inainte sa se exprime public", a spus Speranta Cliseru la audierile din Comisia de Aparare din Senat, potrivit Digi24.

La inceputul audierilor, Speranta Cliseru a declarat ca declarat ca nu a semnat un ordin, ci a aprobat un ordin al Jandarmeriei.

"Nu am semnat un ordin, am aprobat un ordin al Jandarmeriei”, a spus ea, adaugand ca nu a intrat intr-un "joc politic". Nu a fost niciun organizator care sa-si asume consecintele legii", a mai spus ea.