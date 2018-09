"Dreptul la libera initiativa a 7.000 de vranceni, a aproape 4.000 de oameni din Focsani este ingradit de primarul Cristi Misaila (primarul Focsaniului - n.r.) intr-un mod abuziv, iar in celelalte localitati de primarii care pana acum au refuzat sa confirme validarea semnaturilor stranse in cadrul acestei campanii", a declarat Cosmin Timofte.

La Focsani, in ciuda promisiunilor, dosarele nu au fost validate inca.

"Cu toate promisiunile primite din partea domnului primar ca vom avea aceste semnaturi pana pe data de 21 septembrie, nu le-am primit. Am avut doua discutii cu dumnealui, mi-a promis ca va remite toate dosarele. (...) Am sunat si astazi la primarie", a declarat presedintele USR Focsani, Mihaita Lepadatu. Acesta a precizat ca singurul raspuns pe care l-a primit din partea functionarilor primariei Focsani a fost acela ca primarul este in sedinta.

Pentru a nu certifica validarea semnaturilor in timpul legal, reprezentantii USR Vrancea spun ca primarii au tergiversat restituirea dosarelor sau au amenintat persoanele care au dat semnaturi in timpul campaniei. Ei au atras atentia asupra comportamentului abuziv al primarilor si al functionarilor publici.

"Primarii din multe comune se comporta ca si cum comuna este mosia lor. Ne-au intrebat cum am intrat in comuna sa strangem semnaturile (...) Oamenii din primarii sunt slab pregatiti profesional in multe localitati, nu cunosc legislatia, se comporta intr-un mod despotic. (...) Marasestiul invoca faptul ca listele nu s-au intors de la evidenta populatiei. La Panciu, secretarul primariei invoca faptul ca nu isi poate lua responsabilitatea veridicitatii semnaturilor, ceea ce denota un abuz fantastic", a spus Cosmin Timofte.

"La Corbita nu am reusit nici pana azi sa luam dosarul cu semnaturi. S-a ajuns la amenintari, la faptul ca au chemat oameni din localitati care au semnat si pe baza amenintarii ca nu mai primesc ajutoare sociale, oamenii nu si-au mai recunoscut semnaturile. La Tanasoia primarul ne-a amenintat, a spus ca semnaturile sunt false", a declarat vicepresedintele USR Adjud, Marian Tinjala.

Reprezentantii USR au dat asigurari ca vor acorda sprijin juridic acelora care sunt amenintati pentru ca au dat semnaturi in cadrul campaniei. "Toti cei care se simt amenintati pentru ca au semnat aceasta initiativa sa ne anunte, pentru ca le vom acorda suport juridic", a spus Mihaita Lepadatu.

Contactat de AGERPRES, primarul municipiului Focsani, Cristi Misaila, a declarat ca listele de semnaturi au fost atent verificate, semnate si trimise prin posta catre Bucuresti.

"Conform procedurilor legale, le-am semnat vineri si le-am transmis prin posta catre Bucuresti. Au fost multe verificari de facut. Am solicitat colegilor sa verifice inclusiv autenticitatea semnaturilor si sa faca precizari concrete la semnaturile pentru care nu au existat concordante cu ce era in baza de date si le-am dat drumul. Nu am tergiversat nimic, dar nu puteam sa le dam drumul fara o verificare foarte atenta", a declarat primarul Cristi Misaila.

In Vrancea, in cadrul campaniei "Fara penali in functii publice" s-au strans aproximativ 7.000 de semnaturi. Potrivit reprezentantilor USR Vrancea, peste 60% dintre aceste semnaturi nu au putut fi depuse pentru ca se asteapta in continuare confirmarea validarii lor de catre primari.