"Lucram la o hotarare de Guvern pentru majorarea salariului minim incepand de la data de 1 ianuarie 2019 si va fi 2.050 de lei. Deja am discutat despre asta saptamana trecuta cand ne-am intalnit cu patronatele si sindicatele. Ne-au spus ca ar vrea sa stie ca va fi un mecanism foarte clar ca sa stie la ce sa se astepte. Le-am spus ca din punctul nostru de vedere, programul nostru de guvernare este foarte clar, il aplicam ad literam si ar fi trebuit sa stie ca din ianuarie va fi din nou o majorare a salariului minim", a declarat Lia Olguta Vasilescu, la Antena 3, potrivit Mediafax.

Ministrul Muncii a mai adaugat faptul ca s-a inceput contabilizarea salariului minim net in euro.

"Dupa ce vom finaliza acest ciclu de guvernare, vom intra pe moneda euro. Am pornit in decembrie 2016 cu un salariu minim de 205 euro si am ajuns la 251", a adaugat Olguta Vasilescu.