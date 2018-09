"La un moment dat intentionam (sa se adreseze autoritatilor – n.r.), dar urmarind realitatea romaneasca am constatat ca toti cei care nu au o anumita parere ori sunt securisti, ori sunt din statul paralel. Mi s-a parut o gluma buna si nu am vrut sa intru in acest joc" a spus Cristina Tarcea marti, intrebata fiind daca a facut demersurile legale dupa ce in presa au aparut date potrivit carora ar fi participat la intalniri care au avut loc la vile de protocol, date pe care Tarcea le-a infirmat la acel moment.

De asemenea, presedintele ICCJ a adaugat ca "nu e timpul pierdut" pentru "tot felul de demersuri legale" in aceasta privinta, informeaza News.ro.