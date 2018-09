Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, s-a abtinut sa comenteze situatia PSD dupa CExN de vineri, precizand ca nu este "psihologul pesedistilor" si nu e menirea sa sa faca dreptate si sa imparta adevarul in alte partide.

"Habar nu am, de unde sa stiu eu. Eu nu sunt psihologul pesedistilor. Habar nu am, e fix problema lor", a declarat Kelemen Hunor, sambata, la Parlament, intrebat daca el considera ca PSD a iesit mai intarit ca partid majoritar parlamentar dupa discutiile din CExN.

El a precizat ca nu a urmarit sedinta CExN al PSD, intrucat si UDMR a avut programata o reuniune. "Am avut si noi o sedinta destul de lunga ieri, nu am urmarit. Ar fi culmea sa stau eu in fata televizorului si sa urmaresc sedintele partidelor din Romania", a declarat liderul UDMR, potrivit Agerpres.

Hunor: Nu sunt nici votant, nici simpatizant PSD

Intrebat daca PSD ar putea sa ajunga intr-un prag de scindare, cel putin in Parlament, liderul UDMR a precizat: "Nu este treaba mea, este treaba PSD".

"Eu ma pozitionez pe partea UDMR-ului, pe partea comunitatii maghiare. Sa stiti de la mine, daca nu ati aflat pana acum, ca nu am fost votantul PSD pana acum, nici simpatizantul, nici membru PSD (...) nici nu voi fi in continuare. Deci, nu e treaba mea, e treaba lor. Ei au o misiune de a guverna pentru ca au primit aceste voturi de la cetateni in 2016. Guvernarea, pe mine ma intereseaza sa fie o guvernare eficienta, buna, pragmatica, in interesul fiecarui om, dar ce se intampla in PSD nu e treaba mea", a declarat Kelemen Hunor.

"Eu nu m-am nascut pe acest pamant sa fac dreptate intre pesedisti, nici intre liberali. Am eu alta menire, nu sa fac eu dreptate si sa impart adevarul, din UDMR, in alte partide, cum nu as accepta sa vina altcineva dintr-un alt partid, indiferent din ce partid, sa imparta adevarul la noi. Fiecare cu bucataria lui", a mai declarat Kelemen Hunor.