"In cursul zilei de ieri (vineri - n.r.) au fost vreo doi, trei care au aruncat tot felul de mizerii in piata. Radulescu bate campii, pur si simplu, iar luni o sa avem probabil o sedinta a Biroului Permanent National si am sa cer personal presedintelui partidului sa vina sa dea lamuriri (Catalin Radulescu – n.r.). Este o tampenie. O nebunie. O aiureala spusa de un nebun. E ca in povestea aceea – un nebun arunca o piatra si apoi doi destepti incearca sa o scoata din lac", a afirmat, sambata, Tutuianu, potrivit Hotnews.

Acesta a adaugat ca il va da in judecata pe deputatul PSD, Catalin Radulescu, deoarece acuzatiile nu au niciun suport in realitate, precizand si ca ii va cere lui Liviu Dragnea sa informeze public daca exista un sistem de supraveghere al SRI in sediul partidului din Kiseleff.

"O sa-l dau si in judecata, pentru ca nu mai accept sa ma terfeleasca nimeni. Deocamdata el s-a exprimat. Nu stiu cine l-a pus. Aceasta este alta poveste. Este o aiureala pur si simplu. Nu are niciun fel de suport in realitate. Luni o sa cer politic, in cadrul Biroului Permanent National, daca are loc, presedintelui partidului sa ma informeze si pe mine daca exista o asemenea situatie. Daca exista, atunci inseamna ca un serviciu secret a actionat nelegal, pentru ca nu ai voie sa interferezi in viata unui partid politic, iar daca nu exista, atunci o sa-l rog sa spuna public lucrul acesta si sa-l sanctionam pe Radulescu", a completat Tutuianu.

Intrebat ce sanctiune va propune pentru Catalin Radulescu, Adrian Tutuianu a spus ca o ceara excluderea acestuia din partid.