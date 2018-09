”Am asistat in ultimele doua saptamani la un circ intre taberele din PSD care arata ca acest partid nu este in stare sa guverneze si nici macar nu este preocupat sa faca asta Au schimbat doua guverne intr-un singur an, au provocat cele mai mari proteste de strada de la Revolutie incoace, au facut de ras Romania in strainatate”, acuza USR.

Potrivit Uniunii, PSD isi bate joc de tara si de romani:

"Tabara asa-zis reformista din PSD nu are obiective diferite de ale lui Liviu Dragnea, dovada ca a propus ca Viorica Dancila sa preia conducerea partidului, desi este doar marioneta care va continua asaltul asupra justitiei si asupra societatii civile. Alegerea pe care cele doua tabere din PSD o ofera romanilor este intre coruptie si incompetenta, ceea ce condamna tara la izolare si subdezvoltare!”