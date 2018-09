"Urmarile zilei de ieri: razboiul civil din PSD va continua, alternativa la toxicitatea lui Liviu Dragnea e clar ca nu exista, guvernarea este si ramane blocata, majoritatea parlamentara nu cred ca mai exista. Pericolul e la orizont: o criza economica si bugetara a tarii. Despre sedinta propriu - zisa ce sa mai spun? Am urmarit ce a scris presa. Inteleg ca au ajuns la chestiunea amnistiei si gratierii inainte sa ajunga la discutia despre demisia lui Dragnea. Probabil au inceput cu chestiunile care li se pareau mai importante. Asta spune multe despre ceea ce este in mintea PSD", a scris Gorghiu, sambata, pe Facebook.

Senatorul liberal afirma ca liderii PSD au oferit sprijin celui care le-a promis continuarea luptei impotriva justitiei, amnistie si gratiere.

"E de neiertat ca am vazut 40 sau 50 de lideri ai PSD care au dat sprijin politic taberei despre care stiu toti ca va pune in pericol traseul european si euro - atlantic al tarii. Au dat sprijin liderului care le-a promis continuarea luptei impotriva justitiei, amnistie si gratiere, desi stiu foarte bine ca asta poate sa scoata Romania din randul tarilor civilizate. Inacceptabil! Si au dat sprijin celor care poarta raspunderea politica pentru ceea ce a fost la 10 august, in conditiile in care tocmai ieri se aflase ca represiunea din Piata Victoriei s-a facut cu acte false. Sunt foarte multe milioane de romani care nu au votat PSD si pentru care nu este acceptabil ca Romania sa fie pusa, luna viitoare, in discutia Parlamentului European pentru faptele reprobabile ale acestui partid politic. E adevarat ca au primit voturi, dar nu au primit mandat de la electorat pentru asa ceva, nici macar de la propriul lor electorat", a adaugat Alina Gorghiu.

"PSD se va scufunda impreuna cu Dragnea, au ratat acum inca o sansa de a mai schimba ceva. Pana atunci, acest partid trebuie sa fie izolat. Nu mai poate ramane la guvernare si sper sa nu mai gireze nimeni macelul intern de acolo, mai ales dupa butaforia de ieri seara. Dupa ce nu vor mai putea face rau tarii, vor putea sa isi aleaga un lider dintre Dancila si Dragnea, ca alte idei vad ca nu au", a mai spus Gorghiu.